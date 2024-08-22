Elon Musk'ın ağaç katliamı çevrecileri ayaklandırdı

Tesla'nın Almanya fabrikasının inşası sırasında 329 hektarlık orman yok edildiği ortaya çıkınca çevreciler ayaklandı.



Almanya'daki Tesla fabrikanın inşası tartışmalara ve önemli protestolara neden olmuştu. Hatta Tesla'nın sahibi Elon Musk da polisin sol görüşlü protestocuları serbest bırakmasını eleştirmişti.

Uydu analizlerine göre Berlin yakınlarındaki Tesla fabrikasının inşası sırasında Mart 2020 ile Mayıs 2023 arasında sahada 329 hektar (813 dönüm) ormanın kesildiğini gösteriyor.

Mayıs ayından bu yana, iklim aktivistleri fabrikanın planlanan genişlemesine karşı protesto gösterileri düzenliyor. Hatta bir grup, mart ayında bir elektrik direğini ateşe verdi ve fabrikanın üretimini birkaç gün durdurdu.

Göstericilerden Karolina Drzewo, şirketin elektrikli araç üretimi ile doğaya saygılı gibi görünmesini eleştirerek şunları söyledi: "Almanya'nın en kurak bölgelerinden birinde, çevrenin çok büyük bir kısmı zaten yok edildi. Ormanların genişlemesi ve dolayısıyla daha da fazla tahribatı ve korunan içme suyu alanının tehlikeye atılması önlenmeli."

Temmuz ayında, Tesla fabrikasının yıllık üretimi 1 milyon arabaya çıkaracak şekilde genişletilmesi Brandenburg eyaletinin Çevre Bakanlığı tarafından onaylanmıştı.

Tesiste, dizel yakıt, boya ve alüminyum sızıntıları da dahil olmak üzere onlarca çevre kazası bildirildi. Tesla bu kazalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmasa da inşaat sırasında ve operasyonların başlangıcından bu yana birkaç olay yaşandığını söyledi.