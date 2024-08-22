  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Elon Musk'ın ağaç katliamı çevrecileri ayaklandırdı

Elon Musk'ın ağaç katliamı çevrecileri ayaklandırdı

Elon Musk'ın ağaç katliamı çevrecileri ayaklandırdı
Güncelleme:

Tesla'nın Almanya fabrikasının inşası sırasında 329 hektarlık orman yok edildiği ortaya çıkınca çevreciler ayaklandı.


Almanya'daki Tesla fabrikanın inşası tartışmalara ve önemli protestolara neden olmuştu. Hatta Tesla'nın sahibi Elon Musk da polisin sol görüşlü protestocuları serbest bırakmasını eleştirmişti.

Uydu analizlerine göre Berlin yakınlarındaki Tesla fabrikasının inşası sırasında Mart 2020 ile Mayıs 2023 arasında sahada 329 hektar (813 dönüm) ormanın kesildiğini gösteriyor.

 Mayıs ayından bu yana, iklim aktivistleri fabrikanın planlanan genişlemesine karşı protesto gösterileri düzenliyor. Hatta bir grup, mart ayında bir elektrik direğini ateşe verdi ve fabrikanın üretimini birkaç gün durdurdu.

Göstericilerden Karolina Drzewo, şirketin elektrikli araç üretimi ile doğaya saygılı gibi görünmesini eleştirerek şunları söyledi: "Almanya'nın en kurak bölgelerinden birinde, çevrenin çok büyük bir kısmı zaten yok edildi. Ormanların genişlemesi ve dolayısıyla daha da fazla tahribatı ve korunan içme suyu alanının tehlikeye atılması önlenmeli."

Temmuz ayında, Tesla fabrikasının yıllık üretimi 1 milyon arabaya çıkaracak şekilde genişletilmesi Brandenburg eyaletinin Çevre Bakanlığı tarafından onaylanmıştı.

Tesiste, dizel yakıt, boya ve alüminyum sızıntıları da dahil olmak üzere onlarca çevre kazası bildirildi. Tesla bu kazalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmasa da inşaat sırasında ve operasyonların başlangıcından bu yana birkaç olay yaşandığını söyledi. 

Etiketler tesla Elon Musk tesla fabrikası ağaç katliamı ALMANYA
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Önce yaz sıcakları, sonra sonbahar yağmurları... Planlarınızı güncelleyin Önce yaz sıcakları, sonra sonbahar yağmurları... Planlarınızı güncelleyin İstanbul'da akran dehşeti kamerada: 6 çocuk tutuklandı İstanbul'da akran dehşeti kamerada: 6 çocuk tutuklandı A Jet'ten 37 TL'ye bilet kampanyası A Jet'ten 37 TL'ye bilet kampanyası Resmi Gazete'de yayımlandı: İşlenmeyen tarım arazileri kiraya verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı: İşlenmeyen tarım arazileri kiraya verilecek İstanbul'da gaspçı dehşeti kamerada: Böyle saldırdılar İstanbul'da gaspçı dehşeti kamerada: Böyle saldırdılar MEB'ten atanamayan öğretmenlere ''atama'' kararı MEB'ten atanamayan öğretmenlere ''atama'' kararı Zam yağmuru altındaki damacana sular için ''şikayet edin'' çağrısı Zam yağmuru altındaki damacana sular için ''şikayet edin'' çağrısı İstanbul trafiğine kanlı saldırı: Çocuğunun yanında öldürüldü İstanbul trafiğine kanlı saldırı: Çocuğunun yanında öldürüldü Galatasaray gol düellosunu kazanamadı: Young Boys: 3 - Galatasaray: 2 Galatasaray gol düellosunu kazanamadı: Young Boys: 3 - Galatasaray: 2 Kadir Doğulu iflas bayrağını çekti: 3 aydır maaş ödemiyor Kadir Doğulu iflas bayrağını çekti: 3 aydır maaş ödemiyor
Anne Deniz Uğur ''Nilüfer ve kızı kaçırdı'' demişti; Reha Muhtar'ın oğlu için karar verildi Anne Deniz Uğur ''Nilüfer ve kızı kaçırdı'' demişti; Reha Muhtar'ın oğlu için karar verildi Bir kadın cinayeti daha: Öldürdüğü eşinin cansız bedeniyle karakola gitti Bir kadın cinayeti daha: Öldürdüğü eşinin cansız bedeniyle karakola gitti Milli tenisçi Zeynep Sönmez ABD Açık elemelerinde 3. turda Milli tenisçi Zeynep Sönmez ABD Açık elemelerinde 3. turda Ankara'da başlayıp, Bolu'ya sıçrayan orman yangını kontrol altında Ankara'da başlayıp, Bolu'ya sıçrayan orman yangını kontrol altında CHP’li Yücel: ''WhatsApp hesabım ele geçirildi, Turkcell'e dava açacağım'' CHP’li Yücel: ''WhatsApp hesabım ele geçirildi, Turkcell'e dava açacağım'' Asırlık çınar ağacının dalları devrildi: Çok sayıda yaralı var Asırlık çınar ağacının dalları devrildi: Çok sayıda yaralı var Bir tarikat vahşeti daha: 2 yaşındaki kızı katlettiler Bir tarikat vahşeti daha: 2 yaşındaki kızı katlettiler Depoları doldurmayın, bekleyin: Benzinde indirim geliyor Depoları doldurmayın, bekleyin: Benzinde indirim geliyor Adana'da toprağa gömülü cephanelik bulundu Adana'da toprağa gömülü cephanelik bulundu Tacizciye tuzak kurup, meydan dayağı attılar Tacizciye tuzak kurup, meydan dayağı attılar