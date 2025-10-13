  1. Anasayfa
Erdoğan ile Meloni'nin ''sigara'' diyaloğu liderleri güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile ayaküstü sohbet etti. Erdoğan'ın, ''Çok iyi görünüyorsun ama sigarayı bıraktırmam lazım'' sözleri gülüşmelere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze konulu Barış Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentinde temaslarına sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarm Eş-Şeyh kentinde gerçekleştirilecek zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile toplantı gerçekleştirdi.

"SİGARAYI BIRAKTIRMAM LAZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı görüşme sırasında kendisine sigarayı bırakması tavsiyesinde bulundu. Görüşmede Meloni, Erdoğan’a nasıl olduğunu sormasının ardından Şarm Eş-Şeyh’e aynı anda geldiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise iyi olduğunu ifade ederek, kendisini iyi gördüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra tercüman aracılığıyla "Sigarayı bıraktırmam lazım" ifadelerini kullandı. Meloni ise gülerek, "Biliyorum, biliyorum" cevabını verdi. Görüşme sırasında odada bulunan İngiltere Başbakanı Kier Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da iki lider arasında geçen samimi sohbete gülerek karşılık verdi.

 

İHA

