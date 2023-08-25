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Erdoğan ile Putin ne zaman görüşecek?

Erdoğan ile Putin ne zaman görüşecek?
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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte bir araya geleceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın gelecekte bir araya geleceğini söyledi.

"Bu görüşmenin yakında gerçekleşeceğine dair bir anlayış var" diyen Peskov, şunları kaydetti:

"Ancak genellikle biz ve ortak ülkelerimiz bu tür ziyaretlerin duyurularını senkronize ediyoruz ve yakın gelecekte tam olarak ne zaman ve nerede gerçekleşeceğini size bildireceğiz. Zaten bu görüşme hazırlanıyor, çok sıkı bir şekilde hazırlanıyor."

Etiketler recep tayyip erdoğan vladimir putin kremlin rusya
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