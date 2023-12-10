Erdoğan'ın ABD ile ilgili sözleri dünya basınında

'Dünya İnsan Hakları' için seslenen Erdoğan 'Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil' dedi. Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı'nda konuştu.

Erdoğan, 'Müslümanlara yönelik saldırılar arttı. İslam düşmanlığı Batı'yı zehirli sarmaşık gibi sardı. Fikir özgürlüğü bahanesi ile İslam düşmanı eylemleri meşrulaştırdılar' dedi.

BM'nin reforme edilmesinin şart olduğunu belirten Erdoğan, 'Bu BM ile insanlığın bir yere varması mümkün değil. Adil bir dünya mümkün ama Amerika'yla değil' dedi.

Dünyanın dört bir yanından pek çok gazete sayfalarını Erdoğan'ın sözlerine ayırdı.

AP Erdoğan'ın sözlerini 'Türk lider Erdoğan, Batı'yı Gazze'deki savaşta 'barbarlık' ve İslamofobi ile suçluyor' başlığı ile abonelerine servis etti.

Haberde 'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 75'inci yıl dönümü öncesinde İstanbul'da tıklım tıklım dolu bir salonda konuşan Erdoğan, "İsrail, tüm insanlığı utandıracak zulüm ve katliamlar gerçekleştirdi" dedi. “Gazze'de insanlığa dair tüm değerler katlediliyor . Bu vahşet karşısında uluslararası kurumlar ve insan hakları örgütleri bu tür ihlalleri önlemek için somut adımlar atmıyor" dedi.' ifadelerine yer verildi.

ABD merkezli ABC News 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insan haklarına ilişkin bir konuşmasında Batı'yı İsrail-Hamas savaşına ilişkin tutumundan ve İslamofobiye hoşgörü gösterdiğinden dolayı "barbarlıkla" suçladı' dedi.

Guardian 'Erdoğan, ABD'nin Gazze ateşkes kararını veto etmesinden sonra BM'de reform çağrısında bulundu' dedi. Erdoğan'ın konuşmasının bir bölümünü resmi hesabı üzerinden yayınlayan İngiliz gazete 'Adalet bu mu?' sözünü öne çıkardı.

Japan Today haberinde 'Cuma günü ABD'nin Gazze'de insani ateşkes çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler kararını veto etmesine değinen Erdoğan, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu ancak Amerika ile mümkün olmadığını, çünkü ABD İsrail'in yanında olduğunu söyledi' ifadelerine yer verdi.

Fox News 'Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'ni 'İsrail Koruma Konseyi' olarak eleştirdi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Gazze'de derhal ateşkes çağrısı yapan bir kararı veto etmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'ni sert bir şekilde eleştirdi' denildi.

Alman Tagesspiegel 'Erdoğan, ABD'nin Gazze ateşkesini veto etmesini kınadı' başlıklı haberinde Erdoğan'ın 'Adil bir dünya mümkün ama Amerika'yla değil' sözünü öne çıkardı.

İsrail merkezli YNet 'Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi gerekiyor' manşetini attı. Times of Israel ise 'Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'ni 'İsrail koruma konseyi' olmakla suçladı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Suudi Şarku'l Avsat 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısında bulunarak, ABD'nin diğer ülkelerden gelen ciddi desteğe rağmen Gazze'de ateşkes önerisine karşı veto yetkisini kullanmasını kınadı' dedi.

Al Arabiya 'Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'nin 'İsrail koruma konseyi' olmasını kınadı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Yunan Proto Thema 'Erdoğan: BM, İsrail'i koruyan bir konseye dönüştü' başlıklı haberinde şu ifadeye yer verdi;

'Türkiye cumhurbaşkanı, Batı'da büyüyen "Müslüman karşıtı duygulardan" da söz ederek, "Adil bir dünya mümkün, ancak ABD olmadan mümkün" dedi'

Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Gazze'ye yönelik ateşkes kararını veto etmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'ni kınadı ve uluslararası organı 'İsrail koruma konseyi' olarak tanımladı' ifadesine yer verildi.

Hindustan Times 'Türkiye, BM vetosunun ardından ABD'ye öfkeli' manşetini attı. Gazete 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası organı 'İsrail koruma konseyi' olarak tanımlayan BMGK'yı kınadı.

Arab News Erdoğan'ın 'Güvenlik Konseyi 7 Ekim'den itibaren İsrail'in koruma ve savunma konseyi haline geldi' sözünü öne çıkardı.