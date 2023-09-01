Ermenistan, Azerbaycan'a saldırdı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nca Ermenistan tarafından sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırıldığı ifade edildi. Yapılan bilgilendirmede saldırıda 2 askerin yaralandığına yer verildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, Basargeçer ilinin Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan ordusuna ait birliklerin Kelbecer yönündeki Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırı düzenlediği bildirildi.
Saldırıda 2 askerin yaralandığı, Azerbaycan ordusunun da belirtilen istikamette misillemede bulunduğu kaydedildi.
Aynı istikamette Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askeri yaralanmıştı.
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