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  3. 03 Ekim 2020 17:06

Ermenistan, Türk gazetecilerin olduğu yeri bombaladı

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını görüntülemeye çalışan Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye top mermileri düştü.

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Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yaptığı bombalı saldırıları görüntülemek için Terter kentinde bulunan Türk gazetecilerin bulunduğu yerin yakınlarına top mermileri düştü. Basın mensupları olayda yara almadı.

Şehirde isabet alan yerleri görüntülemeye çalışan AA, TRT ve İHA ekiplerinin bulunduğu yerin yakınlarına top mermileri düştü.

Görüntü almaya çalışırken ateş altında kalan gazeteciler, saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Ermenistan ordusu, dün Terter kentine 2 bin top mermisi atmış, kentte çok sayıda konut ve kamu binası kullanılamaz hale gelmişti.

AA

azerbaycan , ermenistan , türk gazeteci
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