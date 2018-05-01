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  3. 01 Mayıs 2018 22:42

Ermenistan yine karıştı !

Ermenistan'da yapılan başbakanlık seçimlerinden sonuç çıkmayınca ortalık yine karıştı.

Ermenistan yine karıştı !
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Ermenistan’da parlamentoda yapılan başbakanlık seçimini kazanamayan muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan, iktidara tepki olarak ülke genelinde greve gidilmesi, havaalanı yolları, caddeler ve metroların kapatılması çağrısında bulundu.

Paşinyan, parlamentoda yapılan seçim sonrasında taraftarlarının  beklediği Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Meydanda kurulan sahneden konuşma yapan  Paşinyan, iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi’nin davranışını "provokasyon"  olarak nitelendirdi.

Ermeni halkının şu anda en parlak dönemini yaşadığını dile getiren  Paşinyan, iktidara cevap olarak eylem planlarını açıkladı. Paşinyan, “Yarın bütün Ermenistan’da genel grev ilan ediyorum. Yarın 08.15’ten itibaren ne  kapatabilirsek, bütün Ermenistan caddelerini, metroları, havaalanı yollarını kapatıyoruz. Başbakan adayı olarak bütün devlet görevlilerine sesleniyorum, grev ilan ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, verdikleri mücadeleden bir milimetre daha geri adım  atmayacaklarını ifade ederek, güvenlik güçlerinin eylemcilere müdahale etmemesini  ve onlara katılmasını istedi.

Ermenistan Parlamentosu'nda düzenlenen özel oturumda yapılan  başbakanlık seçimine tek aday olarak katılan muhalif hareketin lideri Paşinyan,  gereken 53 oyu alamamış ve başbakan seçilememişti.

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