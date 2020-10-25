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  3. 25 Ekim 2020 13:19

Ermenistan'dan bir savaş suçu daha! Çocukları cepheye sürdüler

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Azerbaycan’a karşı çocuk askerleri kullanarak savaş suçu işlemeye başladı.

Ermenistan'dan bir savaş suçu daha! Çocukları cepheye sürdüler
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerler kullandığını ve bu durumun uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti. 

Haciyev, “Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu savaş suçu olarak tanımlanmaktadır” dedi.

DHA

azerbaycan , ermenistan , çocuk asker
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