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Esad yüz buldu: ''Türkiye'den Laf değil, icraat bekliyoruz''

Esad yüz buldu: ''Türkiye'den Laf değil, icraat bekliyoruz''
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Suriye Devlet Başkanı Esad, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi hakkında "Ankara ile görüşmelerin şu anda sadece istihbarat niteliğinde olduğunu" ifade eden Esad, "Suriye; Türkiye’den laf değil, icraat bekliyor" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ile ilişkiler hakkında, "Türkiye’den laf değil, icraat bekliyoruz" yorumunda bulundu.

Beşar Esad, Suriyeli gazeteciler ve araştırmacılarla yaklaşık 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile ilişkiler hakkında açıklamalarda bulunan Esad, "Ankara ile görüşmelerin şu anda sadece istihbarat niteliğinde olduğunu, ancak ikili görüşmelerin seviyesinin yakında yükseltileceğini" belirtti.

"Ankara, siyasi yöneliminde bazı Arap ülkelerinden daha kararlı olabilir. Ancak Türkiye'nin tutumunun samimi mi yoksa sadece siyasi bir manevra mı olduğuna karar vermek mümkün değil" diyen Esad, "Suriye; Türkiye’den laf değil, icraat bekliyor" ifadelerini kullandı.

 

Birgün

Etiketler suriye beşar esad Türkiye görüşme laf laf değil icraat icraat
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