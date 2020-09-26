Escobar'ın gizli hazinesi bulundu

Escobar'ın yeğeni, evinin duvarında 18 milyon dolar nakit buldu. Paranın, duvara gizlendiğini söyledi.

Red + Noticias isimli kanala konuşan Nicolás Escobar, bir daktilo, uydu telefonları, altın kalem, bir kamera ve film rulosu bulduğunu da aktardı. Amcasının Medellin kentindeki evinde yaşayan Nicolás Escobar, bir ‘önsezi’ hissettiğini ve paranın tam olarak nerede olduğunu gördüğünü öne sürdü.

Nicolás Escobar, daha önce de başka bir evde nakit para bulduğunu söyledi. (DIŞ HABERLER)





