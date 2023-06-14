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Fırtına hem çatıyı, hem onları uçurdu!

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Çin'de yaşanan bir fırtınada, restoranın çatısı uçmasın diye çatıyı tutanlar çatıyla birlikte havalandı. Yaşanan korku dolu anlarda kameralar kayıttaydı.

Çin’de şiddetli rüzgar etkisini sürdürmeye devam ederken sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem yarattı. Twitter’dan paylaşılan görüntülerde şiddetli rüzgarla birlikte restoranın çatısı uçmaya başlayınca müşteri ve çalışanlar el birliğiyle onu tutmaya çalıştı. Ancak şiddetli rüzgara direnemeyen müşteri ve çalışanların bazıları çatıyla birlikte uçtu.

Çin'in orta kesimlerindeki Hubei eyaletindeki bir restoranın çatısının şiddetli rüzgardan uçmasını engellemek isteyen çalışan ve müşterilerin çabası sonuçsuz kaldı. Çatıyı tutanlar şiddetli rüzgarın etkisiyle yerden havalanarak uçmaya başladı.

Restoran sahibi rüzgarın etkisiyle savrulurken göğüs kafesinden yaralandı. Personelin bir ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Etiketler çin fırtına çatıyı uçurdu restoran
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