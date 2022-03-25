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Flaş hamle: Akaryakıt masrafları için 300 euro ödenecek

Flaş hamle: Akaryakıt masrafları için 300 euro ödenecek

Almanya'da hükümet, enerji fiyatlarındaki artış karşısında çeşitli önlemler aldı. Akaryakıt fiyatlarında indirime gidilirken, haneleri rahatlatmak için vergi mükellefi çalışanlara kişi başı 300 euro dağıtılacak.

Almanya, işletmelerin ve hanelerin artan enerji maliyetlerinden kaynaklanan yükünü hafifletmek için yaklaşık 15 milyar euro değerinde ek önlem paketi açıkladı.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, üç ay boyunca benzin ve dizel yakıtların vergisinde indirime gidileceğini belirtti.

Bu önlemle birlikte litre başına benzin fiyatında 30 cent ve dizel fiyatında 14 cent indirim gerçekleşecek.

Yine önlemler kapsamında kısa mesafe yolculuklarda toplu taşımayı teşvik için de ülke çapında özel bilet uygulaması getirilecek.

Bu özel bilet için ayda 9 euro ödenecek ve uygulama 90 gün boyunca geçerli olacak. Ayrıca Almanya hükümeti vergi mükelleflerine bir kereye mahsus olmak üzere 300 euroluk destek ödemesi yapacak. Bu para çalışanlara maaşla birlikte ödenecek.

Etiketler almanya akaryakıt masraf
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