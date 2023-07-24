Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan protestolarla ilgili açıklama

17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından patlak veren eylemlere ilişkin konuşan Macron, protestolardan 'ders çıkardığını' dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 27 Haziran'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak başlayan protestolardan 'ders çıkardığını' söyledi. Öte yandan Macron, ülkede haziran sonunda başlayıp temmuzun ortalarına kadar devam eden protestolarda yaşanan talan ve yağmalara karşı 'adaletin cevabının sert olacağını' dile getirdi.

Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi Yeni Kaledonya'nın başkenti Noumea'da gazeteciler ile konuşan Macron, "Belediye binalarının, spor salonlarının, kütüphanelerin yakılmasına yol açan bu şiddet ve yağmadan benim çıkardığım ders; asayiş, asayiş, asayiş" dedi.

'KİMSE YASALARIN ÜSTÜNDE DEĞİL'

Macron, 17 yaşında polis kurşunuyla öldürülen Nael için Marsilya'da 2 Temmuz'da düzenlenen protestolarda atılan plastik merminin kafasına isabet ettiği Hedi isimli gencin yaralanmasından sorumlu polislerin gözaltına alınmasına tepki gösteren polis müdürünün tavrına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Polis teşkilatının hissiyatlarını anladığını vurgulayan Macron, "Herkes yasalara saygı duymalıdır. Hiç kimse yasaların üstü bir konumda değildir" dedi.

Macron, polis şiddetinin müsebbibi olarak sık sık eleştirilen ve 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle başlayan olayları daha da kızıştırdığı yorumları yapılan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin için ise "Çok iyi bir iş çıkardı" ifadesini kullandı.