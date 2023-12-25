Gazze'de ateşkes için İsrail ve Hamas'a ''3 aşamalı'' teklif

Mısır, İsrail'in ölüm yağdırdığı Gazze'de ateşkes için "üç aşamalı" bir plan sundu.

The Times of Israel gazetesinin Suudi Eş-Şark internet sitesine dayandırdığı haberinde, geçen hafta Kahire'de Mısır ile Hamas’ın görüşmelerine katılan bir kaynağa atıfta bulunulduğu belirtildi.

İSRAİL TANKLARI GAZZE'DEN ÇEKİLECEK

Buna göre ilk aşamada 3 veya 4 haftaya kadar uzatılabilecek şekilde 2 haftalık ateşkesin öngörüldüğü, bu aşamada kadınlar, çocuklar, yaşlı erkekler ve hastalar olmak üzere 40 İsrailli esirin serbest bırakılmasının planlandığı ifade edildi.

Buna karşılık İsrail’in aynı kategoriden alıkoyduğu 120 Filistinliyi serbest bırakması, söz konusu süre boyunca "ateşkes sağlanması" ve "İsrail tanklarının Gazze’den çekilerek insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının" hedeflendiği ifade edildi.

GAZZE'DE TEKNOKRATİK BİR HÜKÜMET KURULACAK

İkinci aşamada, Filistinli gruplar arasında görüşmeler sağlanarak, "Batı Şeria ve Gazze’de teknokratik bir hükümetin kurulmasının" ele alınacağı öne sürüldü.

Üçüncü ve son aşamanın ise "kapsamlı bir ateşkesin" sağlanmasının ardından, Gazze’deki İsrailli esirlerin tamamının salıverilmesi, buna karşılık sayısı daha sonra belirlenecek şekilde Filistinli esirlerin de serbest bırakılmasını içerdiği belirtildi.

'GAZZELİLERİN EVLERİNE DÖNMELERİNE İZİN VERECEK'

Haberde, "Bu aşamada İsrail, güçlerini Gazze Şeridi'nden çekecek ve bölgenin kuzeyinde yerlerinden edilmiş Gazzelilerin evlerine dönmelerine izin verecek." ifadelerine yer verildi.