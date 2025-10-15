Gazze'deki Refah Sınır Kapısı açılıyor

İsrail'in Gazze-Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın ateşkes anlaşmasına uygun şekilde bugün açacağı duyuruldu.

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail hükümeti, Hamas'a yönelik bugün uygulayacağını duyurduğu yaptırımları kaldırma kararı aldı.

İsrail’in, Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın planlandığı üzerine bugün açılmasına ve insani yardım girişlerinin anlaşmaya uygun şekilde devam etmesine karar verdiği belirtildi.

Haberde, Hamas'ın gece saatlerinde Gazze’deki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinden 4'ünü daha teslim etmesi ve bugün de aynı şekilde bazı naaşları teslim edecek olmasının İsrail'in kararında etkili olduğu bilgisi aktarıldı.

DHA / İHA