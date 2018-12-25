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  3. 25 Aralık 2018 11:08

Göreve yeni başlayan vali hayatını kaybetti

Meksika'nın Puebla eyaleti valisi Martha Erika Alonso göreve geldikten 10 gün sonra helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Göreve yeni başlayan vali hayatını kaybetti
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Kazada, Alonso'nun eşi Senatör Rafael Moreno Valle de yaşamını yitirdi.

Meksika medyasının aktardığına göre kaza, helikopterin Puebla eyaletinde havalanmasından kısa bir süre sonra meydana geldi.

Merkez sağ parti PAN üyesi olan 45 yaşındaki Alonso, Puebla eyaletinin ilk kadın valisiydi.

Alonso'nun ölümü Meksika'nın yeni devlet başkanı Andrés Manuel López Obrador tarafından da doğrulandı.

Alonso, çekişmeli geçen seçimlerin sonucunda Devlet Başkanı Obrador'un favori adayını geride bırakıp 14 Aralık'ta eyaletin valisi olmuştu.

Pueblo eyaleti Meksika'nın nüfusu en çok olan eyaletlerinden biri.

Meksika'da 2011 yılında da İçişleri Bakanı Francisco Blake Mora da helikopter kazasında yaşamını yitirmişti.

Bu yılın başında da bir bakanın helikopterinin kalabalık bir alana düşmesi sonucu 13 kişi ölmüştü.

BBC Türkçe

meksika , puebla
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