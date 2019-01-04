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  3. 04 Ocak 2019 14:34

Hackerlar, 11 Eylül'le ilgili gizli bilgileri paylaştı

Geçtiğimiz günlerde kendilerine bitcoin'le ödeme yapılmaması halinde 11 Eylül saldırısıyla ile ilgili gizli belgeleri kamuoyuyla paylaşcaklarını duyuran hacker grubu The Dar Overlord, bahsi geçen bir takım belgeleri yayınladı.

Hackerlar, 11 Eylül'le ilgili gizli bilgileri paylaştı
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Bilgisayar korsanı grubu The Dark Overlord, 11 Eylül ile bağlantısı bulunan 18 bin belgenin 650'sini kamuoyu ile paylaştı.

ABD'de 11 Eylül 2001 tarihinde meydana gelen terör olayları konulu belgelerin ABD hükümetinden, sigorta şirketlerinden ve hukuk bürolarından çalındığı iddia ediliyor.

The Dark Overlord, 2 milyon dolara denk Bitcoin ödemesi almadıkları taktirde belgeleri yayınlamaya devam edeceklerini söylemişti.

Açıklamadan sadece bir gün sonra bilgisayar korsanı grubu, 12 bin dolar değerinde Bitcoin ödemesi aldıklarını duyurdu.

Birinci seri adı verilen 650 belgenin yanı sıra grup, yeterli ödeme almadıkları taktirde diğer 3 seri belgeleri de yayınlayacaklarını bildirdi.

Belgeleri inceleyen uzmanlar, seri 1 adı verilen 650 belgede dikkat çekici bir unsurun olmadığını söyledi.

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