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  3. 02 Ocak 2019 13:49

Hacker grubundan tehdit: ''Gerçekleri tüm dünya öğrenir''

The Dark Overlord adlı hacker grubu, kendilerine bitcoin'le ödeme yapılmaması halinde, sigorta şirketlerinden ve devlet kurumlarından çaldıkları 11 Eylül'e ilişkin binlerce gizli belgeyi sızdırma tehdidinde bulundu.

Hacker grubundan tehdit: ''Gerçekleri tüm dünya öğrenir''
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Netflix de dahil çeşitli kurum ve kuruluşlara yönelik hack faaliyetleriyle adından söz ettiren The Dark Overlord adlı hacker grubu, bu kez 11 Eylül'le ilgili gerçekleri ortaya çıkarmakla tehdit etti. 

Pastebin adlı site üzerinden 10 GB'lik şifreli belge arşivi paylaşan grup, taleplerinin karşılanmaması halinde şifreyi kamuoyuna açıklayacaklarını belirtti.

Belgelerin yakın geçmişteki en meşhur tarihlerden biri olan 9/11'de gerçekte neler yaşandığını açığa çıkaracağını kaydeden grup, 18.000 gizli belge sızdırarak 9/11 komplolarına ilişkin yanıtlar sunacaklarını vurguladı.

Açıklamaya göre grubun elinde Lloyds of London ve Hiscox gibi küresel sigorta şirketlerine, Dünya Ticaret Merkezi'nin sahibi Silverstein Properties şirketine, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Federal Havacılık İdaresi, Ulaştırma Güvenlik İdaresi ve Adalet Bakanlığı gibi devlet kurumlarına ait gizli belgeler bulunuyor.
 
 
 

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