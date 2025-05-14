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Emekli generalin oğlu inşaatta ölü bulunmuştu! İntihar değil cinayet çıktı!

Emekli generalin oğlu inşaatta ölü bulunmuştu! İntihar değil cinayet çıktı!
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İzmir'de, emekli tümgeneral E.B.'nin oğlu D.B.'nin 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmasıyla ilgili 5 şüpheli hakkında ''kasten öldürme'' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Emekli Tümgeneral E.B.'nin oğlu D.B., 13 Mayıs 2018’de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Olay kayıtlara 'intihar' olarak geçerken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya tekrar açıldı. Olay yerindeki kayıtlar yeniden incelenirken, 2018'de 112'ye yapılan ihbarın sahibi de belirlendi. Soruşturma kapsamında olayın meydana geldiği şantiyede, 27 metre yükseklikten düşme ihtimali uzman ekipler tarafından incelendi. Türkiye Dağcılık Federasyonu görevlilerince olay yerinde yapılan teknik analizlerin yanı sıra B.'ye ait cep telefonunda parmak izi ve dijital izler de soruşturma kapsamında araştırıldı. B.'ın elektronik posta yazışmaları ve kıyafetleri üzerindeki kriminal deliller de dosyaya eklendi.

'YÜKSEKTEN DÜŞME İLE UYUMLU DEĞİL'

İncelemeler sonucunda, D.B.'ın aracıyla şantiyeye giriş yaptığı, H.K.'nin görevli olduğu bekçi kulübesinin yakınındaki yoldan inşaat sahasına girdiği belirlendi. Olay anında şantiyede bekçiler H.K., H.A., T.Ç. ile işçi B.Ç., yakın bir bölgede bekçi A.G.'nin bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin verdikleri ifadelerin çelişkili olduğu, ölümün yüksekten düşme ile uyumlu olmadığı, B.'nin sırt bölgesine sert ve etkili bir cisimle vurulduğu ve ardından cesedin bulunduğu noktaya taşınmış olabileceği belirlendi. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, olay yerinde bulunan şüphelilerin birlikte hareket ederek D.B.'yi kasten öldürdüklerine kanaat getirdi. H.K., H.A., T.Ç., B.Ç. ve A.G. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Öte yandan olayın ardından 8 polis memuru hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçundan başka bir dava açıldığı bildirildi. 

DHA

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Etiketler izmir emekli general intihar cinayet inşaat
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