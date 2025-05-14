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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda 4 öğrenci tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda 4 öğrenci tutuklandı
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Boğaziçi Üniveristesi'nde Nurettin Yıldız'a yönelik protestoların ardından gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen ‘İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?' başlıklı konferansa konuşmacı olarak katılan Nurettin Yıldız'ı protesto etmek istediği sırada polislere saldırdığı gerekçesiyle 15 şüpheli gözaltına alınmış, ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheliler, ‘tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

4 şüpheli tutuklandı

Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulama işlemleri tamamlanan 15 şüpheliden 4'ü ‘görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli hakkında ise ‘yurt dışına çıkış yasağı' ve ‘imza' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Öte yandan 7 şüphelinin Sulh Ceza işlemlerinin de devam ettiği öğrenildi.

Nurettin Yıldız ne demişti?

İlahiyatçı Nureddin Yıldız 2015 yılında katıldığı bir programda, “Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Bu ne demek? Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikahı da yapılabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğu 25 yaşında bir erkek veya 7 yaşında erkek, 25 yaşında bir kız evlenebilirler mi? Nikahlanabilirler mi diyelim. Nikah evlilikten daha hassas bir ifade. Evet nikahlanmalarında sakınca yoktur. Kuran’a iman eden bütün Müslümanlara göre, evlilik için bir yaş söz konusu değildir. 10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında, 78 yaşında yaşıyorsa 135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır. Ne küçük yaşta olduğu için ne büyük yaşta olduğu için nikaha engel yoktur” şeklinde konuşmuş, Yıldız’ın ifadeleri büyük tepkiye neden olmuştu.

İHA

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Etiketler boğaziçi üniversitesi Tutuklama nurettin yıldız
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