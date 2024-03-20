Haiti Merkez Bankası'na çete baskını

Haiti'de çeteler nedeniyle yaşanan iç güvenlik sorunu devam ederken, çete üyelerinin Merkez Bankası'na saldırdığı bildirildi. Polisin düzenlediği operasyonda en az 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Haiti Merkez Bankası’ndan dün yapılan açıklamada “Dün Rue Pavee'deki tesisimizin yakınında meydana gelen olay sonrasında güvenlik güçleri ve bankanın güvenlik ekibi profesyonellik ve verimlilikle hareket etti. Çalışanlarımıza ve eyalet polisine, toplumumuzu korumaya yönelik dikkatleri ve devam eden kararlılıkları için derinden minnettarız. Operasyonlarımızın güvenliği ve çalışanlarımızın korunması, en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor” denildi. Yerel basın, polisin operasyon sırasında en az 3 kişiyi öldürdüğünü duyurdu ancak polis konu hakkında açıklama yapmadı.

Haiti’de özellikle başkent Port-au-Prince başta olmak üzere çetelerle baş gösteren iç güvenlik sorununda geçen hafta Başbakan Ariel Henry istifa ettiğini açıklamıştı. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler kararıyla Kenya polisi ‘barış gücü’ olarak Haiti’de görev yapacaktı ancak Kenya hükümeti, yeni Haiti hükümeti göreve gelene kadar Kenya polisinin Haiti'ye gitmesinin ertelendiğini açıkladı.

DHA