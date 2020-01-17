Havai fişek deposu patladı

Meksika'da güvenlik kameraları tarafından kaydedilen patlamada en az iki can kaybı var, çok sayıda yaralı hastanelere taşıdı.



Daha önce benzer faciaların yaşandığı Meksika'da bir kez daha bir havai fişek deposu havaya uçtu.

Başkenti Mexico yakınlarındaki Zumpango'da yer alan depo, gündüz saatlerinde patladı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen büyük patlamada en az iki kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının hastanelere taşındığı bildiriliyor.

Yedi binanın hasar gördüğü patlama sonucunda çevrede yaşayan 600 kişi de tahliye edildi.