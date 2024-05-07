ABD'den emekli olup Türkiye'ye taşındı

Sık sık Türkiye'yi terk edip yurtdışına yerleşenlere alışık olsak da bu sefer tam tersi oldu. ABD'li bir kadın ABD'de emekli olduktan sonra Türkiye'ye taşındı. ABD'den aldığı emekli maaşıyla şimdi Türkiye'de bir hayat sürmeye başladı.

Sekiz yıl önce emekli olarak yurt dışına taşınmaya karar veren ABD'li Debra Crockett, Avrupa'daki 90 günlük vize süresinin bitmesinin ardından Türkiye'ye taşınma kararı aldı.

Crockett, Türkiye'deki yaşamına ilişkin yaptığı açıklamada "Burada neredeyse hiçbir şey ödemeden yaşıyorum" ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamanın ardından Business Insider Crockett'in harcamalarını doğrulayan belgeleri inceledi.

Belgelerde ABD dolarına çevrildiğinde, kirasının ayda 463 dolar, elektrik faturasının ayda 25 dolar, su faturasının ayda 1 doların biraz üzerinde ve internet faturasının ayda 11 doların biraz üzerinde olduğu tespit edildi.

Bussines Insider'da yer alan haberde "Türk ekonomisi zor durumda. Mart ayında ülke, Türk vatandaşlarına yük olan "beklenenden yüksek" enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını yüzde 50'ye yükseltti. Ancak Amerikalı gurbetçiler aynı mali baskıyı hissetmiyor çünkü Türk Lirası ABD doları karşısında zayıfladı ve bu da Amerikan parasının çok daha ileri gitmesine olanak sağladı" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de yaşamanın kendisine büyük bir maddi rahatlama sağladığını söyleyen Crockett bu nedenle yurtdışında kaldığı sürece paranın kendisi için bir sorun olacağını düşünmediğini belirtti.

Crockett ise "Sınırlı harcamalarla harika bir hayat yaşıyorum" dedi.

KİRADA KALIYOR

Crockett "Hayatta kalmak için bankada milyonlarca ya da yüz binlerce dolarınız olması gerektiğini düşünmek çok saçma. Ben tamamen sosyal güvenliğimle yaşıyorum" dedi.

Crockett'in ayda 2 bin 929 dolarlık sosyal güvenlik çeki, her yıl Türkiye'deki ikametini yenilemek için gereken yaklaşık 200 dolar dahil edilse bile masraflarını karşılamaya fazlasıyla yetiyor.

İstediği takdirde gitme özgürlüğüne sahip olmak için kiralık bir dairede yaşadığını söyleyen Crockett, şimdilik Türkiye'de kalmayı planlıyor.