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Japon deprem uzmanı Moriwaki'den 4 ilimiz için büyük deprem uyarısı

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den 4 ilimiz için büyük deprem uyarısı
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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı için önemli bir deprem uyarısında bulunarak 4 ilimizdeki büyük deprem tehlikesine dikkat çekti.

Yoshinori Moriwaki, Siirt'te İl Milli Eğitim Konferans Salonu'nda düzenlenen "Siirt Uluslararası Yeni Nesil Gençlik Söyleşileri ve Deprem Sempozyumu"na katıldı. 

Geçirdiği kaza nedeniyle koltuk değnekleri ile sempozyuma katılan Moriwaki, Türkiye ve dünyada yaşanan depremlerle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı için önemli bir deprem uyarısında bulunarak 4 ilimizdeki büyük deprem tehlikesine dikkat çekti.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI'NDA DEPREM RİSKİ

Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın ilerisinde bir deprem riski bulunduğunu belirterek, "Bingöl, Karlıova, Muş, Bitlis, bu bölge diye söyleyebiliriz" dedi. Bu illerde deprem riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

 

Siirt'in birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını, ancak kentte 7'den büyük bir depremin yaşanmadığını belirten Moriwaki, bundan sonra da büyük bir deprem beklenmediğini ifade etti.

Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de "Deprem Dede" olarak tanınan Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara'nın "Deprem öldürmez, bina öldürür" sözünü anımsatarak bu söze katıldığını belirtti. 

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı için önemli bir deprem uyarısında bulunarak 4 ilimizdeki büyük deprem tehlikesine dikkat çekti.

Yapı denetim sistemiyle ilgili bilgi veren Moriwaki, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde denetimden geçen binaların hasar görmesine rağmen çökmemiş olmasının bu sistemin önemini gösterdiğini ifade etti.

"Doğru düzgün yaparsak bina çökmeyecek" diyen Moriwaki, Türkiye'deki 21 milyon yapı stokunun yüzde 50'den fazlasının izinsiz olduğunu belirterek, bu binaların kontrolünün iyi yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, deprem tatbikatlarının ve yaşam üçgeninin önemine de değindi.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı için önemli bir deprem uyarısında bulunarak 4 ilimizdeki büyük deprem tehlikesine dikkat çekti.

Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin uyarıları, Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki deprem riskine dikkat çekiyor. Özellikle Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'te yaşayanların bu uyarılara kulak vermesi ve gerekli önlemleri alması büyük önem taşıyor.

AA

Etiketler deprem uzmanı japon deprem uzmanı Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Yoshinori Moriwaki
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