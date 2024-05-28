TOKİ, 36 ilde 120 ay vadeyle konut satışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 36 ilde açık artırma yöntemiyle konut ve iş yerlerinin satışına hazırlanıyor. İşte TOKİ'nin 120 ay vade ve yüzde 25 peşinatla yapılacak açık artırmaya ilişkin detaylar..

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul'un da aralarında bulunduğu 36 ildeki 216 gayrimenkulü satışa sunacak.

Buna göre İstanbul, Balıkesir, Çorum, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Zonguldak, Rize, Siirt, Tunceli ve Kars'ta bulunan konutlar yüzde 25 peşinat, 120 ay vadeyle satılacak.

TOKİ ayrıca Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Ankara, Yalova, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Afyonkarahisar, Erzurum, Gaziantep, Isparta, Diyarbakır, Sinop, Sivas, Kütahya, Osmaniye, Burdur, Adana, Elazığ, Kastamonu, Trabzon, Giresun, Uşak, Kars, Kırşehir ve Şanlıurfa'da da iş yerlerini yüzde 15 peşinat, 60 ay vadeyle satışa sunacak.

Açık artırma, 31 Mayıs Cuma günü Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ'nin İstanbul hizmet binasında saat 14.00’te yapılacak.

İnternet katılımı için kayıtlar bir iş günü öncesinde sonlanacak.

TOKİ konut ve iş yeri açık artırma satışına ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Oturumlar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara The Green Park Hotel Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye “toki.gov.tr” ile “emlakmuzayede.com.tr” internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.