Havai fişek fabrikasında patlama: 22 ölü

Tayland'da bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 22 işçi hayatını kaybetti.

Tayland'ın orta bölgesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 22 işçi yaşamını yitirdi.

Arama kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesiminde bulunan Suphan Buri kentindeki havai fişek fabrikasında patlama yaşandığı kaydedildi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, yetkililer, patlamada 22 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Patlamada yaşamını yitiren işçilerden 20'sinin kimliğinin tespit edildiğini duyuran yetkililer, patlamanın etkisiyle enkazın 100 metre mesafeye kadar ulaştığını aktardı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, ancak henüz hayatta kalan herhangi birine rastlanmadığını açıkladı.

Söz konusu fabrikanın yasal mevzuata uygunluğunun araştırıldığını kaydeden yetkililer, patlamanın ihmalden kaynaklı olma ihtimalinin de soruşturulduğunu ifade etti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda fabrikanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Aynı fabrikada Kasım 2022'de de bir patlama meydana gelmiş ve bir kişi hayatını kaybetmişti.