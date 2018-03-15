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  3. 15 Mart 2018 13:57

Havayolu şirketi köpekleri karıştırınca...

Amerikan havayolu şirketi United Airlines'ın kargosundaki karışıklık nedeniyle Kansas'a gitmesi gerek köpek Japonya'ya gitti.

Havayolu şirketi köpekleri karıştırınca...
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Amerikan havayolu şirketi United Airlines'ın, Alman  kurdu ile danua cinslerindeki köpekleri karıştırarak ABD'nin Denver şehrinden Kansas eyaletine gitmesi gereken köpeği yanlışlıkla Japonya'ya gönderdiği ortaya  çıktı. 

CNN'de yer alan habere göre,  Kara Swindle adlı kişi, köpeğini teslim  almak için Kansas'taki United Airlines kargo bölümüne gittiğinde "Irgo" adlı  Alman kurdu köpeğinin yerine karşısında danua cinsi olan ve ilk defa gördüğü bir  köpeği buldu.

Görevlilerin yaptığı kontrol sonucu, Denver'dan Kansas'a gidecek olan  Irgo'nun Japonya'ya, normalde bu ülkeye gitmesi için gönderilen danua cinsi  köpeğin ise Kansas'a gittiği anlaşıldı.

Köpeğinin kayıp olduğunu öğrendikten sonra paniklediğini ve  gözyaşlarına hakim olmadığını dile getiren Swindle, "Havayolu yetkilileri  Irgo'nun nerede olduğu bilmiyordu. Köpeğim ilk defa uçakla seyahat etti ve 16  saatlik yolculukta ne suyu ne de yiyeceği vardı. Bu durum beni oldukça  endişelendirdi" diye konuştu.

Havayolu şirketine ait Japonya seferini yapan uçağın Tokyo'daki Narita  Havalimanına ulaşmasının ardından Irgo bulundu.

Sağlık kontrolleri yapılan ve durumunun iyi olduğu belirtilen Irgo,  Japonya'dan uçakla tekrar ABD'ye gönderildi.

Haberde danua cinsi köpeğin sahibinin yaşadıklarıyla ilgili bilgi  verilmedi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından United Airlines özür diledi.

Geçen günlerde aynı havayolu şirketinin Houston-New York seferinde  kabin görevlisi, bir yolcudan Fransız buldok cinsi köpeğini taşıdığı çantasını,  baş üstü dolabına koymasını istemiş, yaklaşık 4 saat süren uçuşun sonunda,  köpeğin öldüğü anlaşılmıştı.

Bu olayların ardından ABD'de havayolu ile evcil hayvan taşımacılığı  tartışmaları başladı.

köpek , united airlines , kargo
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