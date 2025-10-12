Helikopter etkinlik alanına düştü; faciadan dönüldü

A Milli Takım'dan Bulgaristan'a tarihi fark!

Pakistan-Afganistan sınırında şiddetli çatışmalar!

Bakan Yerlikaya tek tek açıkladı: Trafikte bunu yapanların ehliyetine de aracına da el konulacak

Bunu da gördün Türkiye: PKK'lı terörist Meclis'te kürsüye çıkarıldı!

Muğla güne depremle uyandı!

İlk yurt dışı ziyareti için Türkiye'yi seçen Papa'ya çok özel hediye

Milli Takım'da kriz: Kadroya alınmayınca kampı terk etti!

Çay bahçesine gökten kaya yağdı! Korku dolu anlar kamerada

''Sana zengin kısmet çıktı'' deyip fuhuş yaptırmışlar! Çok sayıda gözaltı var

Konut kiralarından stopaj kesintisi yapılacak mı? Resmi açıklama geldi

3 çocuk annesi kadın, kocası tarafından katledildi!

Meteoroloji'den sarı alarm: Kar, sağanak ve fırtına geliyor!

Osimhen ve Ndidi'nin bulunduğu uçakta korku dolu anlar

Çanakkale açıklarında facia: 3 kişi hayatını kaybetti

A Milli Takım'da sakatlık! Aday kadrodan çıkarıldı

''Erdoğan mı, Yavaş mı?'' anketinde çok konuşulacak sonuç: Aradaki fark 15 puan!

Üniversite öğrencisi Rojin'in sır ölümünde soruşturmanın seyrini değiştiren şok rapor!

İstanbul'da tünelde mahsur kalan adamın hikayesi ortaya çıktı!

Bu yoldan geçenler hiç bitmesin istiyor! Mest eden manzara

Oscar ödüllü ünlü oyuncu hayatını kaybetti