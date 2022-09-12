Herkes onu konuşuyor: Fransız kadın polis ülkenin gündemine oturdu

Fransa'da devleti dolandıran bir hekimin evine yapılan operasyona katılan kadın polis ülkenin gündemine oturdu.

Fransa'da düşük gelirli bölgelerden gelen hastaların sağlıklı dişlerini bozarak, devletten tedavi ücreti alan ve bu sayede milyoner olan bir hekimin evine operasyon düzenlendi.

GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Olayın ortaya çıkmasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılan sahtekar dişçinin evinden alındığı baskının görüntüleri ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

FRANSA KADIN POLİSİ KONUŞUYOR

Ancak Fransızların konuştuğu görüntü milyoner doktorun yakalanma anı değil operasyona katılan bir kadın polisin kalçalarıydı. Dişçinin evinden alındığı anlarda kameralara yansıyan kadın polisin fotoğrafları ve videoları kısa sürede özellikle Twitter üzerinde viral oldu.