Herkes onu özel bir tür sanıyordu ama...

. Fotoğraftaki eser ABD’li sanatçı Calyn McLeod’un bir eserini gösteriyor. Yanlış bilgi içeren paylaşım Facebook’ta sadece tek sayfada 400’den fazla beğeni ve binden fazla paylaşım aldı.

Teyit.org haberine göre, fotoğraf internette aratıldığında McLeod’un polimer kil ve akrilik boyayla yaptığı ‘Cloud Antelope’ isimli eserini görmek mümkün. McLeod’un 2014’te yaptığı eser, sanatçının kendi internet sitesi olan CMWyvern’de de görülüyor.

İnternet aramasında sanatçının Etsy adlı site üzerinden eserlerini satışa sunduğunu ve benzer konseptte yapılmış diğer eserlerini Deviant Art’daki profilinde sergilediği görülebilir.