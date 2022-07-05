İngiltere'de 2 bakan istifa etti
İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak; görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Her iki bakan da Başbakan Boris Johnson'a olan güveni kaybettilerini kaydetti.
İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak; görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Her iki bakan da Başbakan Boris Johnson'a olan güveni kaybettilerini kaydetti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol