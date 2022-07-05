İngiltere'de 2 bakan istifa etti

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak; görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Her iki bakan da Başbakan Boris Johnson'a olan güveni kaybettilerini kaydetti.

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak; görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Her iki bakan da Başbakan Boris Johnson'a olan güveni kaybettilerini kaydetti.