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İngiltere'de 2 bakan istifa etti

İngiltere'de 2 bakan istifa etti

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak; görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Her iki bakan da Başbakan Boris Johnson'a olan güveni kaybettilerini kaydetti.

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak; görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Her iki bakan da Başbakan Boris Johnson'a olan güveni kaybettilerini kaydetti.

Etiketler ingiltere bakan istifa
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