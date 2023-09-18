Irak’ta havaalanına saldırı

Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Süleymaniye kenti yakınlarındaki Arbet Havaalanı’na İHA ile saldırı düzenlendi.

Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Süleymaniye kentinin güneyindeki Arbet Havaalanı’na İHA ile saldırı düzenlendi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlaçlama ve tarım işleri için kullanılan havaalanına düzenlenen saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay yerinde çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.