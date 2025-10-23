  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Türkiye çıkışı: ''Onların gazı ve petrolü yok ama...''

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Türkiye çıkışı: ''Onların gazı ve petrolü yok ama...''

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Türkiye çıkışı: ''Onların gazı ve petrolü yok ama...''
Güncelleme:

İran'ın Türk asıllı Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ''Türkiye’nin petrolü ve gazı yok. Japonya’nın ve Kore’nin de yok. Onlar petrol satın alıyor ama bizden daha iyi bir yaşam standardına sahipler. Bizim petrolümüz ve gazımız var ama açız, sıkıntı içindeyiz. Sorun bizde'' dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye kentinde bölgenin aktivistleri, aydınları ve bilim adamlarıyla bir araya geldi. Pezeşkiyan, İran ekonomisinin petrole olan bağımlılığının azaltılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu ülkede bugüne kadar yöneticilik yapıp para kazandık. Eksikliklerimizi ve yetersizliklerimizi benzin, petrol ve gaz satarak telafi ettik" dedi.

Petrol ve doğal gazın tek başına kalkınma için yeterli olmadığını belirten Pezeşkiyan, "Türkiye’nin petrolü ve gazı yok. Japonya’nın ve Kore’nin de yok. Onlar petrol satın alıyor ama bizden daha iyi bir yaşam standardına sahipler. Bizim petrolümüz ve gazımız var ama açız, sıkıntı içindeyiz. Sorun bizde. Nasıl oluyor da hem petrol ve gaz satıyoruz hem de halkımız geçim zorluğu yaşıyor? Suç bizde" ifadelerini kullandı.

"Benzin fiyatının artırılması gerektiği konusunda hiçbir şüphe yok"

Akaryakıt fiyatlarında düzenleme yapılması gerektiğini dile getiren Pezeşkiyan, bu konuda acele karar alınamayacağını belirterek, "Benzin fiyatının artırılması gerektiği konusunda hiçbir şüphe yok. Benzinin litresi neden bin 500 tümen (75 kuruş) olmalı? Su bile bu fiyata değil. Ancak benzin fiyatına müdahale etmek kolay değil. Binlerce değişkenin dikkate alınması, planlama yapılması ve çözüm üretilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

İHA

text-ad
Etiketler İran Mesud Pezeşkiyan türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sıfır aldığı otomobil seyir halindeyken kilitlendi; ölümden döndü! Sıfır aldığı otomobil seyir halindeyken kilitlendi; ölümden döndü! Survivor 2026'nın bir yarışmacısı daha belli oldu: Onu kimse tahmin edemezdi... Survivor 2026'nın bir yarışmacısı daha belli oldu: Onu kimse tahmin edemezdi... ''Sarı'' alarm verilen kentte adeta gök delindi! Evler, iş yerleri, yollar sular altında ''Sarı'' alarm verilen kentte adeta gök delindi! Evler, iş yerleri, yollar sular altında Sofraların yine tadı kaçtı: Ünlü markaların gıda ürünleri de tahşiş ve hile listesinde ifşa oldu! Sofraların yine tadı kaçtı: Ünlü markaların gıda ürünleri de tahşiş ve hile listesinde ifşa oldu! 15 yaşındaki kız çocuğuna 400 TL'ye fuhuş davasında: Top yekün tahliye! 15 yaşındaki kız çocuğuna 400 TL'ye fuhuş davasında: Top yekün tahliye! İndirim sevinci kısa sürdü: Akaryakıta okkalı zam geliyor İndirim sevinci kısa sürdü: Akaryakıta okkalı zam geliyor Polis merkezinde ''taciz'' cinayeti! Sırtından bıçaklayarak öldürdü Polis merkezinde ''taciz'' cinayeti! Sırtından bıçaklayarak öldürdü Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha Geçtiğimiz hafta en çok izlenen televizyon dizileri belli oldu Geçtiğimiz hafta en çok izlenen televizyon dizileri belli oldu Koç Holding'ten dikkat çeken hamle: Dev altın madeni lisansıyla birlikte satıldı! Koç Holding'ten dikkat çeken hamle: Dev altın madeni lisansıyla birlikte satıldı!
Özel ''büyük bir rezalet'' demişti, o villaların fotoğrafları geldi! Özel ''büyük bir rezalet'' demişti, o villaların fotoğrafları geldi! Güzel oyuncudan olay olan zayıflama sırrı açıklaması: ''Ölüm diyeti yaptım'' Güzel oyuncudan olay olan zayıflama sırrı açıklaması: ''Ölüm diyeti yaptım'' Nagehan Alçı ile Fuat Uğur'dan canlı yayına damgasını vuran tartışma Nagehan Alçı ile Fuat Uğur'dan canlı yayına damgasını vuran tartışma Filenin Sultanı Zehra Güneş minili asansör defilesi ile mankenlere bile dudak ısırttı Filenin Sultanı Zehra Güneş minili asansör defilesi ile mankenlere bile dudak ısırttı Güpe gündüz otomobilin içinde sır ölümün altından yasak aşk cinayeti çıktı! Güpe gündüz otomobilin içinde sır ölümün altından yasak aşk cinayeti çıktı! Şeyma Subaşı ''günlük 20 bin TL'' iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu Şeyma Subaşı ''günlük 20 bin TL'' iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu Cansız bedeni bir su kuyusunda bulunan Hasret'ın son mesajı ortaya çıktı Cansız bedeni bir su kuyusunda bulunan Hasret'ın son mesajı ortaya çıktı Altın fiyatlarındaki sert düşüş sürerken, İslam Memiş ikinci kez ''soygun var'' diyerek uyardı! Altın fiyatlarındaki sert düşüş sürerken, İslam Memiş ikinci kez ''soygun var'' diyerek uyardı! İstanbul'da kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 3 ölü var İstanbul'da kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 3 ölü var 2025 yılı asgari ücretini doğru tahmin eden isimden 2026 yılı zam tahmini geldi! 2025 yılı asgari ücretini doğru tahmin eden isimden 2026 yılı zam tahmini geldi!