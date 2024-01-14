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İran’da tutuklu 2 kadın gazeteci serbest

İran’da tutuklu 2 kadın gazeteci serbest
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İran’da Mehsa Emini’nin ölümünü haberleştiren gazeteciler Elahe Muhammedi ile Nilüfer Hamidi kefaletle serbest bırakıldı.

Tahran Devrim Mahkemesi’nin ‘ABD ile işbirliği yapmak’, ‘ülke güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla faaliyette bulunmak’ ve ‘rejim aleyhinde propaganda yapmak’ suçlarından hapis cezası verdiği tutuklu gazeteciler serbest bırakıldı.

 İki gazeteci, Tahran Devrim Mahkemesi tarafından verilen cezalarının temyiz mahkemesinde onaylanması durumunda yattıkları süre göz önünde bulundurularak cezalarının kalan kısmını yatmak üzere cezaevine geri dönecek.

Karara göre, Muhammedi’ye verilen toplam 12 yıl hapis cezası 6 yıl olarak, Hamidiye verilen 13 yıl ceza ise 7 yıl olarak uygulanacak.

Hamidi, Mehsa Emini’nin hastanedeki görüntülerini haberleştirmesinin ardından 22 Eylül 2022’de gözaltına alınmış, Muhammedi ise Emini’nin cenaze merasimini haberleştirdikten sonra gözaltına alınmıştı.

Mehsa Emini gösterileri

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül 2022’de ‘ahlak polisi’ olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül’de yaşamını yitirmişti.

Emini’nin ölümü üzerine memleketi Sakkız’da 17 Eylül 2022’de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, 100’den fazla emniyet görevlisinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

 

Etiketler iran kadın gazeteci 2 kadın gazeteci serbest bırakıldılar
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