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İsrail 29 BM personelini öldürdü

İsrail 29 BM personelini öldürdü
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Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 7 Ekim’den bu yana 29 UNRWA personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda çok sayıda Birleşmiş Milletler (BM) personeli hayatını kaybetti. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 29 UNRWA personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Öldürülen personelin yarısı öğretmen

Açıklamada, "Şok içerisindeyiz ve yas tutuyoruz. 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki 29 meslektaşımızın öldürüldüğü doğrulandı. Bu meslektaşlarımızın yarısı UNRWA’da öğretmendi. Ajans olarak mahvolduk” denildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde bugüne kadar bin 873'ü çocuk, bin 23'ü kadın, 187'si yaşlı olmak üzere toplam 4 bin 651 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, 14 bin 245 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İHA

Etiketler bm birleşmiş milletler personel israil filistin gazze
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