İsrail bir kez daha sivilleri vurdu: 70 kişi öldü

İsrail, abluka altına aldığı Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. İsrail ordusu bu sefer de Magazi Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 70 kişi hayatını kaybetti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 79’uncu günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail’in Magazi Mülteci Kampı’na hava saldırısı düzenlediğini belirterek, ilk belirlemelere göre 70 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. El-Kudra, enkaz altında çok sayıda kişinin olduğunu, bu nedenle ölü sayısının artacağını ifade ederek, saldırıyı “katliam” olarak nitelendirdi.