İsrail duyurdu: Hizbullah'ın üst düzey ismi öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah’ın Hava Komutanı Muhammad Hussein Srour’un Beyrut’ta düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurdu.

IDF’ten yapılan açıklamada, “Hizbullah'ın Hava Komutanı Mohammad Hussein Srour, Beyrut'ta gerçekleştirilen İsrail Hava Kuvvetleri saldırısında öldürüldü. Srour, İsrailli sivilleri hedef alan çok sayıda hava saldırıyı yönetmiş ve geliştirmiştir. ‘Demir Kılıçlar’ savaşı sırasında, İHA'lar ve patlayıcı cihazlar kullanarak İsrailli sivillere ve IDF askerlerine karşı birçok saldırı gerçekleştirdi. Srour son yıllarda Güney Lübnan'da İHA üretim projesini yönetmiş ve Lübnan'da Beyrut ve Güney Lübnan'daki sivil altyapıya bitişik İHA üretim ve istihbarat toplama tesisleri kurmuştur” denildi.

DHA