İsrail, Filistinlilerin kaldığı mülteci kampını vurdu: 13 kişi öldü!

Ortadoğuyu kan gölüne çeviren, çocuk, yaşlı, kadın, sivil demeden hem de yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen ölüm saçmaya devam eden İsrail ordusu bu sefer de Filistin Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Kanlı saldırıda 13 kişi hayatnı kaybetti çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentindeki Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Lübnan basını, İsrail ordusunun, Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıyı üstlendi. Açıklamada, Filistin Mülteci Kampı’nın Hamas’ın eğitim üssü olduğu ve saldırıda Hamas mensuplarının hedef alındığı iddia edildi. DHA