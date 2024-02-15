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İsrail, Gazze'de doğum servisini bastı

İsrail, Gazze'de doğum servisini bastı
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İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nin doğum servisini bastı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 25 gündür İsrail ordusunun kuşatması altında bulunan Nasır Hastanesi'ndeki son duruma ilişkin bilgi paylaştı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Nasır Hastanesi'nin doğum servisine baskın düzenlediği ve burada arama yaptığı ifade edildi.

İsrail ordusunun, hastanedeki 2 ambulansı da kullanılamaz hale getirdiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Nasır Hastanesi'ni "kışlaya çevirmeye" çalıştığı, askerlerin hastanedeki ambulans merkezi ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef aldığı ve buldozerlerle hastane yerleşkesindeki toplu mezarlara zarar verdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu 22 Ocak'tan bu yana daha önce "güvenli bölge" olduğunu ileri sürdüğü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine ve kentteki hastanelere hem havadan hem de topçu ateşiyle yoğun saldırı düzenliyor.

Etiketler İsrail gazze doğum servis
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