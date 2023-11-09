İsrail, Hamas'ın kalesini ele geçirdiğini duyurdu

İsrail ordusu, 10 saatlik çatışmanın ardından Hamas'ın 17. karakolu olarak bilinen kalesini ele geçirdiklerini duyurdu.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 34 gündür bomba yağdırıyor. Binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği kanlı saldırılarına devam eden katil İsrail bugün yaptığı açıklamayla 10 saatlik çatışmanın ardından Batı Cebaliye'de Hamas'ın 17. karakolu olarak bilinen kalesini ele geçirdiklerini duyurdu.

İSRAİL: HAMAS'IN 17. KARAKOLUNU ELE GEÇİRDİK

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Nahal Piyade Tugayı'na bağlı birliklerin, 10 saatlik çatışmanın ardından Batı Cebaliye'de Hamas'ın 17. karakolu olarak bilinen kalesini ele geçirdiğini söyledi. Açıklamada çatışmaların tünellerde de yaşadığı bilgisine yer verildi. IDF'ye göre çatışmalar sırasında düzinelerce Hamas üyesi öldürüldü.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

10 BİN 569 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

63 HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜ

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 172 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.