İsrail mülteci kampını bir kez daha vurdu

İsrail, dün saldırı düzenlediği Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine hedef aldı. Filistin Haber Ajansının bildirdiğine göre, yeni saldırıda da onlarca kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu özellikle Gazze ve Kuzey Gazze'deki saldırıları yoğunlaştırmış durumda. Bölgede kara operasyonları da başladı. İsrail dün Cibaliye'deki mülteci kampına büyük saldırılar düzenledi. Vurulan kampta yaşayan 50'den fazla Filistinli sivilin öldüğü açıkladı. İsrail ordusu, Cibaliye'deki kampa yapılan saldırıyı üstlendi. Ordu sözcüsü bölgede Hamas karargahı olduğunu öne sürdü. İsrail ordusunun Gazze'ye karadan girmesinin ardından "savaşı yöneten" Hamas'ın üst düzey yetkilisi İbrahim Biari'yi hedef aldığı iddia edildi. İsrail Ordu Sözcüsü, "çok sayıda teröristi" bu saldırıda öldürdüklerini iddia ederek bölgede "kapsamlı bir askeri altyapı bulunduğu için bunun diğer binaların da çökmesine yol açtığını" savundu.