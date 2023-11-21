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İsrail zulmünde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 14 bin 128'e yükseldi

İsrail zulmünde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 14 bin 128'e yükseldi
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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 14 bin 128'e yükseldiği açıklandı.

7 Ekim'de başlayan Filistin-İsrail çatışmaları, 40 günü aşkın süredir devam ediyor. İsrail'in hastane, okul, kilise gibi sivillerin kullandığı alanlara saldırması nedeniyle çatışmaların bilançosu da her geçen gün ağırlaşıyor.

14 BİN 128 FİLİSTİN HAYATINI KAYBETTİ
Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 14 bin 128'e yükseldiğini duyurdu.

Ölenlerin 5 bin 840'ının çocuk, 3 bin 920'sinin kadın olduğu bildirildi.

Etiketler israil filistin savaş
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