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İsrail'den korkunç bir saldırı daha: 5'i çocuk 13 ölü

İsrail'den korkunç bir saldırı daha: 5'i çocuk 13 ölü
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İsrail'in Batı Şeria'nın doğusuna düzenlediği hava saldırısında, mülteci kampı hedef alındı. Saldırılarda 5'i çocuk 13 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNWRA) yapılan açıklamada, “Beşi çocuk olmak üzere en az 13 Filistinlinin öldüğü bildirildi. UNRWA okullar, sağlık ve katı atık toplama gibi hizmetleri askıya almak zorunda kaldı. İlk değerlendirmelere göre bazıları ağır hasarlı olmak üzere yaklaşık 50 ev hasar görürken kamptaki yollar, elektrik, su, internet ve kanalizasyon şebekeleri de etkilendi. UNRWA, bazı evlerin askeri amaçlarla kullanıldığına ve sakinlerini ciddi tehlikelere maruz bıraktığına dair raporlar aldı” denildi.

2023’TE BATI ŞERİA’DA 270 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

UNWRA, 2023’te 270 Filistinlinin Batı Şeria’da öldürüldüğünü belirterek, “Bu yıl Batı Şeria'da yüzde 20'si çocuk ve yarısından fazlası mülteci olmak üzere 270'in üzerinde Filistinli öldürülmüştür. Bu rakam, 2012 yılında rutin olarak veri toplamaya başladığımızdan bu yana tek bir yıl içinde öldürülen en yüksek sayıyı temsil etmektedir. Nur Shams kampında yaşanan bu son olayların, Gazze'deki çatışmalar nedeniyle zaten yüksek olan gerilimi daha da alevlendirmesi muhtemeldir. Sadece Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana en az 82 Filistinli öldürüldü" ifadelerine yer verdi.

DHA

Etiketler israil batı şeria mülteci kampı
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