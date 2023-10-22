  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!
Güncelleme:

Şam yönetimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam ile Halep ilinde bulunan uluslararası havalimanlarına hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Suriye'de Şam yönetiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail'in yerel saatle 05.25’te Lazkiye'nin batısından, Akdeniz üzerinden ve Golan Tepeleri tarafından Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanına roketlerle saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Şam Havalimanı'ndaki saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiği öne sürülen haberde, "Saldırı, iki havalimanının pistinde hasara ve pistin hizmet dışı kalmasına neden oldu." ifadesi kullanıldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından, İsrail güçleri, 12 ile 15 Ekim'de Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarını vurmuştu.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Ancak İsrailli yetkililer, genellikle Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

AA

Etiketler suriye israil hava saldırısı havalimanı akdeniz golan tepeleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çinli otomotiv devi Türkiye'yi üretim radarına aldı
Meteoroloji tarih verdi: Yeni haftada yağışlar geri dönüyor
İsrail, 3 aşamalı Gazze planını açıkladı
Lastik deposu alev alev yandı! Zarar çok büyük...
Filistin'de kan, acı ve gözyaşı: Can kaybı artıyor!
''Günlük 1500 liraya çalışacak işçi bulamıyoruz''
Bomba kulis: ''AK Parti ile HEDEP dolaylı yollardan görüşüyor''
Freni boşalan tanker dehşeti! Ölü ve yaralılar var
Malatya'da bir deprem daha
Mahkemeden yıkım yetkisi kararı: İBB haklı bulundu