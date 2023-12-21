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İsrailli askerlerinden Netanyahu'ya soğuk duş

İsrailli askerlerinden Netanyahu'ya soğuk duş
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İsrail'in Gazze'ye ölüm yağdırdığı saldırıları sırasında yaralanan bazı İsrail askerlerinin tedavi gördükleri hastaneyi ziyaret eden Başbakan Netanyahu ile görüşmeyi reddettiği ortaya çıktı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Gazze Şeridi'nde yaralanan askerlerle görüşmek üzere rehabilitasyon bölümünü ziyarete gitti.

Yaralılardan bazıları Netanyahu ile görüşmeyi reddetti.

Bunun üzerine ordu temsilcileri ve başbakanlık yetkilileri, Netanyahu ile görüşmeyi kabul eden yaralıları bölümün ayrı ve izole bir yerinde topladı.

Netanyahu daha önce de Gazze Şeridi sınırındaki askeri üs ziyareti sırasında bir asker tarafından protesto edilmişti.

 

Etiketler Benyamin Netanyahu Netanyahu israil israil ordusu askerler ret israil askerleri
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