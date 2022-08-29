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İsveç'te feribot yangını: İçinde 300 yolcu var

İsveç'te feribot yangını: İçinde 300 yolcu var

AFP'de yer alan sonra dakika haberine göre, İsveç kıyılarında 300 kişiyi taşıyan arabalı feribotta yangın çıktı.

İsveç'in Gotland Adası'nın kuzeyinde bulunan ve içinde 300 kişinin olduğu tahmin edilen arabalı feribotta yangın çıktı.

İsveç Denizcilik İdaresi sözcüsü Jonas Franzen AFP'ye verdiği demeçte, 'Güvertesinde bir yangın var' açıklamasını yaptı.

Feribotun bağlı olduğu Stena Line şirket Sözcüsü Stefan Elfström tarafından yapılan açıklamada ise alevlerin kontrol altında olduğu ve şu ana kadar yaralanan olmadığı aktarıldı.

Elfström ayrıca, feribottaki yolcularla ilgilenildiğini söyledi.

Etiketler FERİBOT İSVEÇ
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