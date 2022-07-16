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Ivana Trump'ın ölüm nedeni belli oldu

Ivana Trump'ın ölüm nedeni belli oldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk eşi Ivana Trump'ın merdivenlerden düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

İki gün önce, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklama ile eski eşinin ölüm haberini duyuran Donald Trump, "Onu sevenleri üzülerek bilgilendirmekteyim ki Ivana Trump, New York'taki evinde hayatını kaybetti" demişti.

ÖLÜM NEDENİNİ AÇIKLAMAMIŞTI
Donald Trump, 3 çocuğunun annesi Ivana Trump'ın evinde öldüğünü duyurmuş ancak ölüm nedeni veya şekli hakkında herhangi bir ayrıntı vermemişti.

MERDİVENLERİN UCUNDA BULUNMUŞ
New York City baş adli tabibi yaptığı açıklamada, Ivana Trump'ın kaza sonucu düşerek gövdesine aldığı yaralanmalardan dolayı hayatını kaybettiğini söyledi. Ivana Trump'ın merdivenlerden düştüğü ve sağlık yetkililerinin 73 yaşındaki kadını merdivenlerin ucunda bulduğu aktarılıyor.

Bu arada, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, 65 yaş ve üzeri 100 bin yaşlıdan yaklaşık 64'ü düşerek ölüyor.

Etiketler ıvana trump donald trump
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