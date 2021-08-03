  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Japonya'da ortalama yaşam süresi uzadı

Japonya'da ortalama yaşam süresi uzadı

Japonya'da ortalama yaşam süresi uzadı

Dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip ülkeleri arasında yer alan Japonya'da, ortalama yaşam süresinin 8 yıldır uzadığı açıklandı.

Japonya'da 2020 yılında hem erkek hem de kadınların ortalama yaşam süresinde son 8 yılın rekoru kırıldı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2012'den beri Japonya'da sürekli uzayan ortalama yaşam süresinde geçen yıl yeni seviyeye ulaşıldı.

Önceki yıla kıyasla 2020'de ortalama yaşam süresi kadınlarda 0,30 yıl artışla 87,74 yıla, erkeklerde ise 0,22 artışla 81,64 yıla yükseldi.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, dünya sıralamasında Japon kadınları Hong Kong'dan sonra ikinci basamakta, Japon erkekleri ise Hong Kong ve İsviçre'nin ardından üçüncü basamakta yer aldı.

AA

Etiketler japonya ortalama yaşam süresi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili isimden yangın uçakları için skandal paylaşım
Enflasyon verilerine dolar, euro ve altından ilk tepki
Azerbaycanlı itfaiyeci yanan evdeki Türk bayrağını alıp çıktı
Marmaris'te vatandaş TRT ekibini böyle kovaladı
Yangınla mücadelede 7. gün: 4 ilde müdahale sürüyor
Yangın söndürme uçağı yatın dibinden geçince... Yatın sahiplerine tepki yağdı!
Burası da Manisa! 10 dönüm orman arazisi kül oldu
Altın fiyatları için çılgın tahmin! Bugüne kadar böylesi söylenmemişti
Türkiye bu isyanı konuşuyor: ''Hiç mi utanmıyorsunuz ?''
Twitter'daki Erdoğan kampanyasında Atatürk sürprizi