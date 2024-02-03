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Kaddafi'nin eşi için ''özgürlük'' kararı

Kaddafi'nin eşi için ''özgürlük'' kararı
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin eşi Safiye Firkaş'ın seyahat yasağını kaldırdı.

BMGK'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Kaddafi'nin eşi Safiye Firkaş ile ilgili alınan karar hakkında bilgi verildi.

Firkaş'a uygulanan seyahat yasağı tedbirinin kaldırılması kararı alındığı kaydedilen açıklamada, mal varlığının dondurulması tedbirinin ise uygulanmaya devam edeceği aktarıldı.

BMGK, 27 Şubat 2011’de oy birliği ile Kaddafi'nin ailesi ve yakın çevresinden 16 kişiye seyahat yasağı getirmişti. Konsey, 28 Mayıs 2022'de de Kaddafi'nin eşi Safiye, kızı Ayşe ve oğlu Muhammed’e altı ay geçerli seyahat izni verildiğini açıklamıştı.

Kaddafi, Libya’nın Beyda kenti doğumlu ve hemşire olan Safiye Firkaş ile 1970'te tedavi gördüğü bir hastanede tanışmış ve aynı yıl evlenmişti.

Kaddafi'nin bu evlilikten 6 erkek 1 kız çocuğu olmuştu.

AA

Etiketler muammer kaddafi libya Safiye Firkaş seyahat yasağı
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