Kadirov'un savaşçılarına ağır darbe! Ukrayna'dan kaçtılar

Ukrayna İç Güvenlik Servisi (SBU), Rusya Devlet Başkanı Putin'in destekleyen Çeçen lideri Kadirov'a bağlı savaşçıların karşılaştığı yıkıcı kayıplardan sonra Belarus üzerinden ülkelerine döndüğünü açıkladı.

İngiliz The Mirror gazetesinde yer alan habere göre Ukrayna İç Güvenlik Servisi (SBU); savaşın ilk üç haftasında yüksek kayıpların verilmesiyle birlikte Çeçen askerlerin geri çekilmeye başladığını duyurdu.

GEÇEN HAFTA ÜLKELERİNE DÖNDÜLER

SBU'nun istihbaratına göre, 13 Mart'ta Kadirovcular Kiev'den ayrıldı ve Belarus üzerinden ülkelerine döndü.

KADİROV "KİEV'DEYİM" DEMİŞTİ

Kadirov ise, geçtiğimiz günlerde Telegram sayfasından bir video paylaşmış ve Kiev'de olduğunu iddia etmişti. Çeçen lider Ramazan Kadirov, savaşçıları arasında zayiat olduğu haberlerini başta yalanlamış ancak 28 Şubat'ta isimlerini vermeden iki Çeçen askerin ölümünü kabul etmişti.

İSTİHBARAT YÜZLERCE ÇEÇENİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYURMUŞTU

SBU istihbarat görevlileri ise, sadece 26 ve 28 Şubat tarihlerinde Gostomel havaalanını ele geçirme çabaları sırasında "birkaç yüz" Çeçen savaşçının öldürüldüğünü söylemişti.